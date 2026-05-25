SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Raviscanina
A Raviscanina si svolge lo spoglio delle elezioni con uno scontro tra l’ex assessore e il sindaco in carica. L’ex assessore è Enzo Rao, mentre il sindaco è Ermanno Masiello. Nessuna delle parti ha ancora comunicato i risultati ufficiali. La competizione tra i due rappresenta un confronto diretto alle elezioni locali. Lo spoglio è in corso e i dati finali devono ancora essere diffusi.
Scontro tra titani della politica locale a Raviscanina dove l’ex assessore Enzo Rao sfida il sindaco Ermanno Masiello. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.ERMANNO MASIELLO (Candidato a sindaco)UNITI PER RAVISCANINA: Barbato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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