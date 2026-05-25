SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Portico di Caserta

Notizia in breve

A Portico di Caserta, lo spoglio delle schede elettorali è in corso dopo la chiusura delle urne alle 15. La sfida principale vede un candidato sfidare il sindaco uscente. Casertanews sta seguendo l’evento in diretta, aggiornando costantemente sull’andamento dei risultati. La prima fase dello spoglio è iniziata subito dopo la chiusura delle urne e continuerà fino alla proclamazione del nuovo sindaco.