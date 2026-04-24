SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Portico di Caserta

Oggi alle 12 si chiude il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali a Portico di Caserta. Tutti i candidati devono aver consegnato i documenti necessari entro questa scadenza per poter partecipare alla competizione elettorale. La giornata segna il momento finale per le candidature ufficiali, che saranno poi oggetto di verifica e conferma da parte delle autorità competenti.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Portico di Caserta. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.COSIMO CRISTILLO (Candidato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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