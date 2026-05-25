SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Pignataro Maggiore

A Pignataro Maggiore si sta svolgendo lo spoglio delle schede elettorali dopo le elezioni comunali. La città torna alle urne poche settimane dopo la fine dell’amministrazione guidata da un sindaco dimissionario. Lo scrutinio si sta svolgendo in tempo reale, con i risultati ancora da annunciare ufficialmente. La consultazione riguarda l’elezione del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

A Pignataro Maggiore si torna alle urne dopo l’amministrazione lampo guidata da Giovan Giuseppe Palumbo. A sfidarsi per il massimo scranno del municipio sono Vincenzo Romagnolo e Cesare Cuccaro. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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