SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Pignataro Maggiore

Oggi alle 12 scadrà il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni comunali a Pignataro Maggiore. Sono stati annunciati i nomi dei candidati e le liste in corsa, con le relative coalizioni. La città si prepara a vivere un nuovo appuntamento elettorale, con i cittadini chiamati a esprimersi sulle proposte e sui rappresentanti da eleggere.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Pignataro Maggiore. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.🔗 Leggi su Casertanews.it

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