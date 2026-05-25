SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Grazzanise

A Grazzanise si svolge lo spoglio delle elezioni comunali con una sfida tra l’attuale sindaco e un avversario. L’attuale primo cittadino cerca di confermare la carica, mentre il suo sfidante compete per ottenere il mandato. I risultati delle schede vengono diffusi in tempo reale, mentre si attendono le decisioni ufficiali. La competizione è tra due candidati, senza altri sfidanti in corsa.

Sfida a due a Grazzanise dove l’uscente Enrico Petrella difenderà la fascia tricolore dall’assalto di Raffaele Di Resta. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.Enrico Petrella (Candidato a sindaco)CENTO PASSI: Zito Enzo Saverio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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