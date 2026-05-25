SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Gioia Sannitica

Notizia in breve

A Gioia Sannitica, lo spoglio delle schede elettorali è in corso dopo la morte improvvisa del sindaco uscente. La competizione vede due candidati in corsa per la fascia tricolore. La vittoria sarà decisa dai voti espressi dagli elettori. Le operazioni di scrutinio sono in diretta e si svolgono nel rispetto delle procedure previste. La scelta del nuovo primo cittadino si avvicina, mentre si attendono i risultati ufficiali.