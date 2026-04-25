SPECIALE ELEZIONI CESA Il sindaco Guida cerca la riconferma Fiorillo prova a ' spodestarlo'

A Cesa la campagna elettorale entra nel vivo con il sindaco uscente che cerca di ottenere un nuovo mandato. Da tempo, l’amministrazione guidata da lui ha promosso interventi e progetti per la comunità locale, mentre un altro candidato si prepara a sfidarlo per la leadership del municipio. La competizione si presenta aperta e in equilibrio, con entrambi i contendenti pronti a presentare le proprie proposte agli elettori.

Entra nel vivo la vera campagna elettorale a Cesa. Il sindaco uscente, Enzo Guida, sta da anni lavorando per portare ‘solo cose belle’ nella sua comunità e tenterà di avere il ‘pass’ per altri 5 anni alla guida del Municipio ma questa volta la sfida sarà molto aperta perché anche se Fiorillo non.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: SPECIALE ELEZIONI GRAZZANISE. Due liste in campo: il sindaco Petrella per la riconferma sfidato da Di Resta

Il sindaco tenta la riconferma. Anna Solazzo guida “Orizzonte Comune”Sarà con ogni probabilità un confronto a due nelle prossime amministrative di Arnesano con il primo cittadino uscente che guidare “Insieme” e la...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Cesa; Elezioni Comunali Cesa 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; CESA AL VOTO - Mix tra uscenti e novità TUTTI I CANDIDATI della lista del sindaco Guida; Elezioni Cesa, Enzo Guida punta al bis e presenta la lista #SoloCoseBelle: tutti i candidati.

CESA ALLE ELEZIONI. Fiorillo sfida Guida, TUTTI I NOMI dei candidati in campoScade alle 12:00 di oggi, sabato 25 aprile, il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative. 18 i comuni del casertano che andranno al voto domenica 24 maggio e luned ... casertace.net

CESA AL VOTO - Fiorillo vs Guida, sfida a sinistra per la fascia TUTTI I CANDIDATI in campo11:09:51 Sarà l’ex sindaco ed ex consigliere provinciale Giuseppe Fiorillo a sfidare il sindaco uscente Vincenzo Guida a Cesa. Per Fiorillo si tratta di un ritorno in grande stile sulla scena politica ... casertafocus.net

Nomi altisonanti per la guida dei municipi da Praticò a Muraca e Giordano. In due per Reggio centro sud: Aldo Azzarello e Maurizio Chiarolla - facebook.com facebook

#Chiellini: “ #Spalletti Ero convinto potesse essere la guida per il futuro. #Yildiz Probabilmente tra due anni sarà ad un livello superiore” x.com