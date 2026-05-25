Elezioni comunali seggi riaperti alle 7 Alle 15 lo spoglio e i risultati – La diretta

I seggi per le elezioni comunali sono stati riaperti alle 7 di stamattina e rimarranno aperti fino alle 23. Alle 15 si svolgerà lo spoglio dei voti e la comunicazione dei risultati. La seconda giornata di votazioni riguarda quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. I cittadini sono chiamati a eleggere i loro rappresentanti comunali in questa tornata elettorale.

Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Ieri l’affluenza, al 34,5%, è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Intanto diventano ufficiali i primi risultati. Cinque candidati sindaci in Sicilia sono già sicuri di aver vinto visto che alle 23 nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare ed erano gli unici candidati. 🔗 Leggi su Open.online

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