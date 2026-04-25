SPECIALE ELEZIONI CELLOLE Di Leone tenta il bis ma sulla sua strada ci sono 3 sfidanti

A meno di un mese dalle elezioni comunali, il centro abitato si appresta a vivere una campagna elettorale intensa. Quattro candidati si sfidano per la carica di sindaco, tra cui un candidato che cerca di riconfermarsi e tre rivali pronti a sfidarlo. La tornata elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio, con cittadini chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino.

Si scalda l’atmosfera politica in vista dell’appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. Il comune di Cellole si prepara a una competizione serrata che vedrà ben quattro aspiranti sindaci contendersi la guida del Municipio.Il sindaco uscente, Guido Di Leone, ha ufficializzato la sua ricandidatura.🔗 Leggi su Casertanews.it

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