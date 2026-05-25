SPECIALE ELEZIONI Landolfi doppia lo sfidante Ferrucci e diventa sindaco di Gioia Sannitica

Alessandro Landolfi è stato eletto sindaco di Gioia Sannitica, superando di larga misura lo sfidante Stefano Ferrucci. Con la lista ‘Patto per Gioia’, Landolfi ha ottenuto una vittoria netta, risultando il candidato più votato. La sua vittoria si concretizza con un margine di voti superiore al doppio rispetto a quello di Ferrucci. Nessun dettaglio sui numeri ufficiali o sulle percentuali di voto.

Gioia Sannitica ha un nuovo sindaco: Alessandro Landolfi con la sua ‘Patto per Gioia’ doppia praticamente il suo avversario, Stefano Ferrucci, e diventa primo cittadino. Porta con sé 8 consiglieri mentre l'avversario avrà con sé all'opposizione altri 3 suoi candidati. Seguiremo lo spoglio anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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