SPECIALE ELEZIONI GIOIA SANNITICA Si torna al voto dopo il lutto | si sceglie il successore di Peppe Gaetano

A Gioia Sannitica si torna alle urne dopo la recente scomparsa di un esponente locale. La comunità si prepara a votare domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo Consiglio comunale. La consultazione elettorale si svolge in un clima di rispetto e di lutto, con i cittadini chiamati a scegliere il successore di un noto rappresentante del paese. La situazione ha suscitato grande attenzione tra gli abitanti.

La comunità di Gioia Sannitica si prepara a tornare alle urne in un clima di profonda commozione. Il piccolo comune dell'Alto Casertano è chiamato al voto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo Consiglio comunale, a seguito della prematura scomparsa del.🔗 Leggi su Casertanews.it

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