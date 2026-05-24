SPECIALE ELEZIONI I dati sull' affluenza alle 23 nei 18 comuni casertani al voto C' è il primo sindaco eletto

Alle 23, nei 18 comuni del Casertano coinvolti nelle elezioni, sono stati raccolti i dati sull’affluenza alle urne. È stato eletto il primo sindaco, mentre in alcuni comuni si stanno ancora contando i voti. La giornata elettorale, iniziata al mattino, si è conclusa con un’ampia partecipazione di cittadini. Restano da conoscere i risultati finali di tutti i Comuni coinvolti.

È iniziata la lunga giornata elettorale nei 18 Comuni del Casertano chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Seggi aperti dalle ore 7 di questa mattina fino alle 23, mentre domani si tornerà alle urne dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni partirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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