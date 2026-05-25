SPECIALE ELEZIONI I dati definitivi sull' affluenza nel casertano

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di oggi, 18 comuni del Casertano sono impegnati nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I dati definitivi sull’affluenza alle urne saranno disponibili al termine delle operazioni di voto. La consultazione si è aperta questa mattina e si concluderà in serata. La partecipazione degli elettori è monitorata per valutare l’affluenza complessiva nella regione.

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È iniziata la lunga giornata elettorale nei 18 Comuni del Casertano chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Seggi aperti dalle ore 7 fino alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni partirà lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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