SPECIALE ELEZIONI I dati definitivi sull' affluenza nel casertano
Nella giornata di oggi, 18 comuni del Casertano sono impegnati nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I dati definitivi sull’affluenza alle urne saranno disponibili al termine delle operazioni di voto. La consultazione si è aperta questa mattina e si concluderà in serata. La partecipazione degli elettori è monitorata per valutare l’affluenza complessiva nella regione.
È iniziata la lunga giornata elettorale nei 18 Comuni del Casertano chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Seggi aperti dalle ore 7 fino alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni partirà lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Pubblicati i risultati definitivi del referendum sulla giustizia
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