SPECIALE ELEZIONI I dati definitivi sull' affluenza nel casertano

Notizia in breve

Nella giornata di oggi, 18 comuni del Casertano sono impegnati nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I dati definitivi sull’affluenza alle urne saranno disponibili al termine delle operazioni di voto. La consultazione si è aperta questa mattina e si concluderà in serata. La partecipazione degli elettori è monitorata per valutare l’affluenza complessiva nella regione.