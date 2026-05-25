SPECIALE ELEZIONI Ecco le prime parole da sindaco di Marcianise di Maria Luigia Iodice davanti al Comune

Maria Luigia Iodice ha preso ufficialmente il ruolo di sindaco di Marcianise, pronunciando le sue prime parole davanti al Municipio. Dopo aver lasciato il comitato elettorale di via Roma, si è spostata in corteo fino a piazza Umberto I, dove ha incontrato i cittadini e si è rivolta loro davanti all’ingresso del Comune. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti delle forze politiche e i sostenitori, che hanno assistito al momento di insediamento.

Dal comitato elettorale di via Roma in corteo fino a piazza Umberto I, davanti all'ingresso del Municipio. Così Maria Luigia Iodice si è ‘presentata’ alla città come nuovo sindaco di Marcianise, la prima fascia tricolore ‘rosa’.E i suoi sostenitori, che l'hanno applaudita e acclamata, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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ELEZIONI COMUNALI. LA SFIDA DI MARTELLA: «SI PARTE DAL RIPOPOLAMENTO» | 20/02/2026

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