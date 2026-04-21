Vivila consegna il programma elettorale alla candidata sindaco Maria Luigia Iodice

Il movimento Vivila ha consegnato il programma elettorale alla candidata sindaco di Marcianise, rappresentante del Campo Largo. L’atto si è svolto in presenza della candidata e dei rappresentanti del movimento. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata in merito all’evento. La consegna si inserisce nel quadro delle attività di campagna elettorale per le amministrative della città.

A suggello dell'accordo tra la candidata sindaco di Marcianise per il Campo Largo, Maria Luigia Iodice, e il movimento Vivila si è provveduto alla consegna dell'accordo di programma.Il movimento capeggiato da Raffaele Delle Curti ha consegnato il proprio programma elettorale alla candidata.🔗 Leggi su Casertanews.it

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