Marcianise Valentino in campo con il Partito Democratico al fianco di Maria Luigia Iodice

A Marcianise si è svolto un incontro organizzato da Tommaso Valentino, medico presso il Distretto Asl, in preparazione delle imminenti elezioni comunali. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali. Valentino ha annunciato il suo sostegno alla candidata del Partito Democratico, Maria Luigia Iodice, affiancandola nelle prossime consultazioni. L’evento si è tenuto in un clima di confronto tra i presenti, con interventi e domande rivolte ai rappresentanti politici.

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Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione all’incontro organizzato da Tommaso Valentino, medico in servizio presso il Distretto Asl di Marcianise, in vista delle prossime elezioni comunali. Professionista da sempre radicato sul territorio e a stretto contatto con i bisogni quotidiani della popolazione, il candidato mette nuovamente a disposizione della comunità la propria esperienza, forte anche di due precedenti mandati in qualità di consigliere comunale. Al centro del suo programma si collocano il miglioramento dei servizi cittadini, l’attenzione alla sanità locale e l’ascolto delle istanze sociali. L’impegno del medico marcianisano si inserisce all’interno della proposta politica del Partito Democratico, a sostegno della coalizione guidata dal candidato sindaco Maria Luigia Iodice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marcianise, Valentino in campo con il Partito Democratico al fianco di Maria Luigia Iodice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vivila consegna il programma elettorale alla candidata sindaco Maria Luigia IodiceA suggello dell'accordo tra la candidata sindaco di Marcianise per il Campo Largo, Maria Luigia Iodice, e il movimento Vivila si è provveduto alla... Gioia Tauro, il Partito Democratico al fianco dei lavoratori al presidio sindacale al portoSotto le gru e i piazzali del più grande scalo container del Mediterraneo, il porto di Gioia Tauro ha accolto, questa mattina, una manifestazione che...