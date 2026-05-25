SPECIALE ELEZIONI E' arrivato il secondo mandato per Montefusco doppiata la sfidante Tari
Carlo Montefusco è stato riconfermato come sindaco di Roccamonfina, superando con un margine significativo la candidata avversaria, Letizia Tari. I risultati delle elezioni hanno confermato il suo secondo mandato, con il candidato uscente che ha ottenuto più voti rispetto alla sfidante. La vittoria è stata ufficializzata dopo la chiusura delle urne e lo scrutinio delle schede elettorali. La competizione si è svolta secondo le procedure previste dalla legge, senza segnalazioni di irregolarità.
Il dato è tratto. Il presente e il passato si sono sfidati per il futuro di Roccamonfina. L’uscente Carlo Montefusco ha cercato e trovato la riconferma doppiando Letizia Tari. Quest'ultima siederà all'opposizione con i primi 3 eletti della sua lista. LETIZIA TARI (Candidato a sindaco): 767. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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