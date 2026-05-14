Elezioni Torriglia 2026 | Maurizio Beltrami a caccia del quarto mandato la sfidante è Daniela Segale

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prossime elezioni amministrative del 2026, il comune di Torriglia si prepara a rinnovare il proprio consiglio comunale. Maurizio Beltrami, attuale sindaco, punta a ottenere un quarto mandato, mentre la sua sfidante è Daniela Segale. Le elezioni coinvolgeranno anche altri comuni del genovesato, dove i cittadini sono chiamati a esprimersi su chi guiderà le amministrazioni locali nei prossimi anni. La campagna elettorale è in corso e la consultazione si svolgerà nelle prossime settimane.

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Si vota per le elezioni amministrative 2026 in una decina di comuni del genovesato, tra cui Torriglia. Qui la sfida è tra Maurizio Beltrami, sindaco uscente che cerca la conferma per il quarto mandato con la lista Torriglia 2026 insieme per il futuro, e Daniela Segale di Torriglia tradizione e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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