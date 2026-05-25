SPECIALE ELEZIONI Di Leone ottiene una riconferma ' bulgara' E' ancora sindaco di Cellole TUTTI I VOTI DEI CONSIGLIERI

Guido Di Leone è stato riconfermato sindaco di Cellole con una vittoria schiacciante alle elezioni. La sua rielezione è stata netta fin dalla presentazione delle liste civiche, senza opposizioni di rilievo. La maggioranza dei consiglieri ha confermato il sostegno al primo cittadino, rendendo la sua riconferma quasi certa fin dall'inizio. I risultati delle preferenze e dei voti dei consiglieri sono stati ufficializzati, confermando la continuità amministrativa.

Non c'è mai stata storia, sin dalla presentazione delle liste civiche era abbastanza chiaro a tutti che Guido Di Leone non avrebbe mai avuto alcuna difficoltà a conquistare nuovamente la fascia tricolore. Ed infatti a dire il vero la campagna elettorale non è mai decollata, col sindaco uscente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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