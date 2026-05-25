SPECIALE ELEZIONI Cuccaro è il primo cittadino di Pignataro
Cesare Cuccaro è stato eletto sindaco di Pignataro Maggiore con la lista “Vivere Pignataro”. La vittoria è stata confermata dai voti dei cittadini, che hanno scelto questa formazione politica alle elezioni locali. Cuccaro succede al precedente primo cittadino e guiderà il Comune per il prossimo mandato. La lista “Vivere Pignataro” ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra le forze in competizione. Le operazioni di scrutinio si sono concluse con questa assegnazione del ruolo di primo cittadino.
Cesare Cuccaro è il nuovo sindaco di Pignataro Maggiore. I cittadini hanno scelto, facendo trionfare la lista “Vivere Pignataro”. Gli auguri al nuovo sindaco anche dallo sfidante Vincenzo Romagnuolo che sui social scrive: “Il verdetto delle urne è chiaro e, come impone la democrazia, lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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