SPECIALE ELEZIONI Cuccaro è il primo cittadino di Pignataro

Notizia in breve

Cesare Cuccaro è stato eletto sindaco di Pignataro Maggiore con la lista “Vivere Pignataro”. La vittoria è stata confermata dai voti dei cittadini, che hanno scelto questa formazione politica alle elezioni locali. Cuccaro succede al precedente primo cittadino e guiderà il Comune per il prossimo mandato. La lista “Vivere Pignataro” ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra le forze in competizione. Le operazioni di scrutinio si sono concluse con questa assegnazione del ruolo di primo cittadino.