SPECIALE ELEZIONI Contesa in rosa per la fascia tricolore | lo spoglio in diretta a San Nicola la Strada

Durante lo spoglio delle elezioni comunali a San Nicola la Strada, sono state aperte le urne per eleggere il nuovo sindaco. La conta dei voti è in corso e si attende l’esito finale. Una sola certezza: il comune avrà una sindaca alla guida del Municipio per i prossimi cinque anni. La situazione rimane in evoluzione, con i risultati ancora da ufficializzare. La procedura di scrutinio si svolge in diretta, senza ulteriori dettagli sui candidati o le percentuali.

Una sola certezza: San Nicola la Strada avrà una sindaca alla guida del Municipio per i prossimi 5 anni. Il Campo Largo schiera l’ex assessora Maria Natale, sfidata dall’ex presidente del consiglio comunale Eligia Santucci e dalla preside Antonia Mazzarella. Si tratta dell’unico comune che può. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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