SPECIALE ELEZIONI Caterino piazza l' allungo decisivo | è sindaco a San Cipriano d' Aversa per la terza volta

Notizia in breve

Vincenzo Caterino è stato riconfermato sindaco di San Cipriano d’Aversa con il 52% dei voti, ottenendo così il terzo mandato. Le opposizioni, Donato Belloro e Cristofaro Coppola, hanno raccolto rispettivamente il 24% e il 24% delle preferenze. La vittoria del sindaco uscente significa che continuerà a guidare il Comune per altri cinque anni, dopo aver già ricoperto la carica per 11 anni in totale. I risultati definitivi sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede.