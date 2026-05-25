SPECIALE ELEZIONI Caterino piazza l' allungo decisivo | è sindaco a San Cipriano d' Aversa per la terza volta
Vincenzo Caterino è stato riconfermato sindaco di San Cipriano d’Aversa con il 52% dei voti, ottenendo così il terzo mandato. Le opposizioni, Donato Belloro e Cristofaro Coppola, hanno raccolto rispettivamente il 24% e il 24% delle preferenze. La vittoria del sindaco uscente significa che continuerà a guidare il Comune per altri cinque anni, dopo aver già ricoperto la carica per 11 anni in totale. I risultati definitivi sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede.
Niente da fare per Donato Belloro e Cristofaro Coppola. San Cipriano d'Aversa ha scelto ancora una volta la ‘continuità', dando nuovamente fiducia al sindaco uscente Vincenzo Caterino che quindi dopo 11 anni (e 2 mandati) continuerà a salire nella propria sala del Municipio. Casertanews seguirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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