Elezioni a San Cipriano d' Aversa salta il confronto a 3 tra i candidati Adesione solo da Caterino
A San Cipriano d'Aversa si avvicinano le elezioni comunali con il confronto tra i tre candidati inizialmente previsto, ma che successivamente è stato rinviato. Solo il primo cittadino uscente ha confermato la propria adesione all'iniziativa, mentre gli altri due candidati non hanno partecipato. La campagna elettorale si concentrerà quindi sulla presentazione dei programmi e delle proposte attraverso altri mezzi e incontri pubblici. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra i tre candidati in corsa.
Si accende progressivamente la campagna elettorale a San Cipriano d'Aversa, dove i cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo sindaco tra il primo cittadino uscente Vincenzo Caterino e gli sfidanti Cristoforo Coppola e Donato Belloro.Nelle scorse settimane si era ipotizzato un confronto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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