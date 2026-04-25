SPECIALE ELEZIONI SAN CIPRIANO Belloro e Coppola sfidano il sindaco uscente Caterino | in 3 per la corsa allo scettro

Alle ultime elezioni comunali, il sindaco uscente si trovò a dover affrontare una sfida insolita, poiché nessuna lista avversaria si presentò contro di lui, costringendolo a sfidare il quorum da solo. Questa volta, la competizione si preannuncia più agguerrita, con due candidati che si contendono la carica di primo cittadino, aumentando così la posta in gioco per le future amministrative.

Alle ultime elezioni comunali ci fu il colpo di scena all'ultimo momento con il sindaco Vincenzo Caterino che si ritrovò da solo a sfidare il quorum perché non furono presentate liste a sue ‘avverse’. In questa tornata elettorale del 2026 invece è cambiato tutto con Cristofaro Coppola e Donato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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