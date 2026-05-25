La delegazione valdostana della Polisportiva Ecole du Sport & Bien-être SSD ha ottenuto numerosi successi ai 41° Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, conclusi con diverse medaglie tra cui ori e argenti. Le gare si sono svolte in diverse località della regione, tra piscine di Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado. La squadra ha partecipato in varie discipline del nuoto, ottenendo risultati significativi in più categorie.

La delegazione valdostana della Polisportiva Ecole du Sport & Bien-être SSD ha concluso la spedizione ai 41° Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia con una pioggia di medaglie conquistate tra le piscine di Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado. Dal 19 al 24 maggio, oltre tremila atleti con e senza disabilità intellettiva si sono sfidati in ventuno discipline diverse. La squadra della nostra valle, guidata dalla capo delegazione Valentina Canesso e dal tecnico Roberto Ronca, si è concentrata sulle gare di nuoto. Il gruppo era composto da dodici atleti e sei atleti partner, accompagnati dal volontario Andrea Vittorio Manitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Special Olympics: trionfo valdostano tra ori e argenti nel nuoto

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