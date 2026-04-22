Special Olympics Italia | i Giochi Regionali di nuoto nella piscina Giulio Onesti di Parma

Il 25 aprile 2026, nella piscina Giulio Onesti di Parma, si svolgeranno i Giochi Regionali di Nuoto organizzati da Special Olympics Italia per il team Emilia Romagna. La manifestazione coinvolgerà atleti con disabilità intellettive che parteciperanno alle competizioni in vasca. L’evento si terrà nella piscina situata nel complesso sportivo di Parma e vedrà la partecipazione di diverse squadre regionali.

Sarà la Piscina Giulio Onesti di Parma ad ospitare, nella giornata di sabato 25 aprile 2026, i Giochi Regionali di Nuoto organizzati da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna.L’evento vedrà protagonisti atleti e atlete provenienti da tutta la regione, pronti a mettersi in gioco e a dare il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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