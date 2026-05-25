La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con a bordo tre astronauti diretti verso la propria stazione spaziale, tra cui uno destinato a rimanere nello spazio per un anno. La navicella è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il tanto atteso lancio arriva mentre la Cina si prepara al suo primo allunaggio con equipaggio entro il 2030. Gli astronauti della missione sono Zhu Yangzhu, il comandante, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying (anche chiamata, in mandarino, Li Jiaying). Lai, nata e cresciuta a Hong Kong e con un dottorato in informatica forense, è la prima astronauta della regione a partecipare a una missione spaziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spazio, la Cina lancia la navicella Shenzhou 23 con 3 astronauti: il decollo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

China Launches Shenzhou 23 With 3 Astronauts, One to Stay in Space for

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cina lancia la navicella spaziale Shenzhou 23, a bordo tre astronauti

La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazioOggi, dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, la Cina ha effettuato il lancio di un nuovo gruppo di satelliti...

Temi più discussi: Spazio, Cina lancia Shenzhou-23: per la prima volta un suo astronauta trascorrerà un anno in orbita; Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa e Cina; Il tè della giungla. Putin-Xi: un po' di scena e alcuni messaggi minatori (di G. Belardelli); Cina: lancia razzo vettore Lijian-1 Y7 con 6 satelliti a bordo.

Tre è una festa: Stati Uniti, Cina e ora Russia sono in agguato in GEO | Invece di rimanere silenziosi e profondi, la maggior parte dei satelliti si distingue facilmente contro il buio dello spazio. reddit

Cina lancia la navicella spaziale Shenzhou 23, a bordo tre astronautiCina, decollo della navicella Shenzhou 23(Photo by VCG/VCG via AP ) Si chiama ‘Nave ... msn.com

Spazio, la Cina lancia la navicella Shanzhou 23 con 3 astronauti: il decollo(LaPresse) - La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con a bordo tre astronauti diretti verso la propria stazione spaziale, tra cui uno destinato a rimanere nello spazio per un ... stream24.ilsole24ore.com