Spazio la Cina lancia la navicella Shenzhou 23 con 3 astronauti | il decollo

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con tre astronauti, uno dei quali resterà nello spazio per un anno.

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La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con a bordo tre astronauti diretti verso la propria stazione spaziale, tra cui uno destinato a rimanere nello spazio per un anno. La navicella è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il tanto atteso lancio arriva mentre la Cina si prepara al suo primo allunaggio con equipaggio entro il 2030. Gli astronauti della missione sono Zhu Yangzhu, il comandante, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying (anche chiamata, in mandarino, Li Jiaying). Lai, nata e cresciuta a Hong Kong e con un dottorato in informatica forense, è la prima astronauta della regione a partecipare a una missione spaziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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China Launches Shenzhou 23 With 3 Astronauts, One to Stay in Space for

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