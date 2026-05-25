Spazio la Cina lancia la navicella Shenzhou 23 con 3 astronauti | il decollo
La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con tre astronauti, uno dei quali resterà nello spazio per un anno.
La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con a bordo tre astronauti diretti verso la propria stazione spaziale, tra cui uno destinato a rimanere nello spazio per un anno. La navicella è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il tanto atteso lancio arriva mentre la Cina si prepara al suo primo allunaggio con equipaggio entro il 2030. Gli astronauti della missione sono Zhu Yangzhu, il comandante, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying (anche chiamata, in mandarino, Li Jiaying). Lai, nata e cresciuta a Hong Kong e con un dottorato in informatica forense, è la prima astronauta della regione a partecipare a una missione spaziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
China Launches Shenzhou 23 With 3 Astronauts, One to Stay in Space for
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