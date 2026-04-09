La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio

Oggi, dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, la Cina ha effettuato il lancio di un nuovo gruppo di satelliti dedicati a Internet. L'evento è stato confermato da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui numeri o le caratteristiche tecniche dei satelliti. Il lancio rappresenta un aggiornamento delle attività spaziali del paese, che da tempo sviluppa e amplia la propria rete satellitare.

TAIYUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Si tratta del 21esimo gruppo di satelliti Internet in orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto alle 3:38 del mattino (ora di Pechino), a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato. I satelliti sono entrati nell’orbita prevista. Si è trattata della 637esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March. (ITALPRESS). -Foto Xinhua- L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando... Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassaWENCHANG (XINHUAITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal... China launches new internet satellite group Temi più discussi: La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio; La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio; Un’isola di ricerca in mare aperto: la nuova sfida della Cina; Xiaomi lancia un nuovo power bank magnetico da 10.000 mAh. La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazioUltim'ora su ticinonotizie.it TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia setten ... ticinonotizie.it Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet. Il razzo è deco ... laprovinciacr.it La Cina lancia un nuovo gruppo di satelliti Internet x.com Cina lancia con successo il 21° gruppo di satelliti per internet in orbita bassa Alle 03:38 del 9 aprile 2026, ora di Beijing, dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, la Cina ha lanciato con successo, utilizzando un razzo vettore CZ-6A, il 21° gruppo di satelliti pe - facebook.com facebook