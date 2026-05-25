Rissa con sparatoria nella movida di Palermo ferita alla testa una ragazza di 22 anni
Durante la notte, una rissa tra gruppi di persone in una zona della movida di Palermo ha portato a uno scoppio di sparatoria. Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita alla testa da un colpo d’arma da fuoco, colpita di striscio. L’incidente si è verificato dopo le 3 tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Sono in corso indagini per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili.
Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita di striscio alla testa da un colpo d’arma da fuoco esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 della notte scorsa in una delle zone della movida di Palermo, tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia, dove è rimasta sotto osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è considerata in pericolo di vita. La rissa e gli spari nella notte Dopo l’allarme sul posto sono intervenute numerose pattuglie di carabinieri e polizia. L’area in cui si è verificata la rissa con sparatoria è stata transennata per consentire i rilievi investigativi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Palermo: sparatoria in via Montalbo, tre fermi per tentato omicidio
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Palermo, ragazza ferita alla testa in sparatoria
Leggi anche: Incidente alla stazione di Crespellano: ferita una ragazza di 16 anni
Temi più discussi: Rissa fuori dalla pizzeria, due finiscono all'ospedale: sette denunciati; Sparatoria davanti alla Casa Bianca, un morto e un ferito; Serata in casa tra vigili urbani per vedere Palermo-Catanzaro, parte un colpo di pistola: agente resta ferito; Sparatoria nel parcheggio di un supermercato, due arresti per tentato omicidio.
Rissa con sparatoria nella movida di Palermo, ferita alla testa una ragazza di 22 anniUna ragazza di 22 anni è rimasta ferita di striscio alla testa da un colpo d’arma da fuoco esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 della notte scorsa in una delle zone della movida di ... gazzettadelsud.it
Rissa e sparatoria nelle zone della movida di Palermo, ragazza di 22 anni colpita alla testaUna 22enne è stata ferita di striscio alla testa da un colpo di arma da fuoco alla testa esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 ... msn.com
La Procura di Novara ha chiuso le indagini sulla sparatoria costata la vita al 21enne Kamal Kharbouch. Contestati omicidio aggravato premeditato, concorso anomalo e rissa: decisive le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte dagli investigatori facebook