Durante la notte, una rissa tra gruppi di persone in una zona della movida di Palermo ha portato a uno scoppio di sparatoria. Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita alla testa da un colpo d’arma da fuoco, colpita di striscio. L’incidente si è verificato dopo le 3 tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Sono in corso indagini per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili.

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita di striscio alla testa da un colpo d’arma da fuoco esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 della notte scorsa in una delle zone della movida di Palermo, tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia, dove è rimasta sotto osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è considerata in pericolo di vita. La rissa e gli spari nella notte Dopo l’allarme sul posto sono intervenute numerose pattuglie di carabinieri e polizia. L’area in cui si è verificata la rissa con sparatoria è stata transennata per consentire i rilievi investigativi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rissa con sparatoria nella movida di Palermo, ferita alla testa una ragazza di 22 anni

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