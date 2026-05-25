Un uomo di 50 anni è stato colpito da un colpo di pistola all'addome nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo. L’episodio si è verificato nei pressi di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a intervento. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un 50enne è stato ferito con un colpo di pistola all'addome a San Giovanni Rotondo (Foggia) nella tarda serata di ieri. A quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta all'esterno di un'abitazione in una zona non lontana dal centro della città. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini e stanno verificando il movente del ferimento, che potrebbe anche essere legato a questioni personali. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini utili alla ricostruzione dell'episodio, estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Spari nei pressi di un'abitazione: un 50enne ferito da un colpo di pistola

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