La lite e poi gli spari | un 28enne ferito a una gamba da un colpo di pistola

A Aprilia, una discussione tra familiari si è trasformata in una sparatoria, provocando il ferimento di un uomo di 28 anni. La vittima è stata colpita alla gamba da un proiettile di pistola durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la situazione. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze o sul motivo della lite.

Una lite familiare degenerata, ad Aprilia, è finita con il ferimento di un uomo, raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. La lite, avvenuta in una zona periferica della città, ha coinvolto due uomini, di 55 e 28 anni, rispettivamente zio e nipote, per cause ancora in corso di accertamento.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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