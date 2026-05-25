Spari in strada a Torino Madonna di Campagna arrestato un ragazzo
Nella serata di ieri a Torino, in via Borgaro, un ragazzo italiano ha sparato un colpo con una pistola. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il giovane. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte. La polizia ha sequestrato l'arma e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.
Un ragazzo italiano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile cittadino nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2026, in via Borgaro a Torino dopo aver sparato un colpo con una pistola. L'episodio è avvenuto a seguito di una lite scoppiata con altri giovani, scatenata forse per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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