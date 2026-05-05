Quattro giovani sono stati arrestati a Torino dopo aver rapinato un anziano a Madonna di Campagna. Dopo aver aggredito la vittima, i ragazzi sono fuggiti, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine poco dopo. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato altri soldi e oggetti che potrebbero essere collegati ad altre attività illecite. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri reati commessi dai giovani.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i giovani a scappare dopo l'aggressione?. Quali altri soldi hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione?. Perché l'auto parcheggiata sul marciapiede è stata fondamentale per il colpo?. Chi sono i complici che hanno aiutato i quattro ventenni?.? In Breve I quattro ventenni sono stati trasferiti nel carcere delle Vallette.. I carabinieri hanno sequestrato 1.800 euro oltre ai 440 euro sottratti.. L'aggressione è avvenuta lunedì 22 aprile in corso Toscana.. L'auto utilizzata per la rapina è stata messa sotto sequestro.. I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato quattro giovani, una donna e tre uomini, per la rapina avvenuta il pomeriggio di lunedì 22 aprile in corso Toscana a Madonna di Campagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, arrestati 4 giovani: rapinato un anziano a Madonna di Campagna

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