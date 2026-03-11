Orrore in un caseggiato a Torino Madonna di Campagna | sette cani mamma e sei cuccioli scoperti in condizioni di estremo degrado

A marzo 2026, gli agenti delle volanti e del commissariato San Donato sono intervenuti in un edificio abbandonato nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, su segnalazione di residenti. All’interno dello stabile hanno trovato sette cani, tra cui una madre e sei cuccioli di razza malinois, in condizioni di grave degrado. La scena ha suscitato grande shock tra i presenti.

A marzo 2026 gli agenti delle volanti e del commissariato San Donato della polizia di Stato sono intervenuti all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcuni cuccioli di cane di razza malinois trasportati da due uomini. Al secondo piano del palazzo, facendosi largo con difficoltà fra gli ambienti, invasi di sporcizia ed escrementi, i poliziotti hanno scorto in due differenti stanze sei animaletti addormentati, e la loro mamma, rinchiusa in una delle camere adiacenti, separata da loro, senza alcuna possibilità di uscita. Nella palazzina è stato identificato un marocchino di 30 anni, che reclamava la proprietà dei cani, e un suo connazionale, risultato estraneo ai fatti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

