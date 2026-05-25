Un uomo che sabato ha aperto il fuoco vicino a un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca è stato ucciso dagli agenti intervenuti. Secondo il Servizio Segreto, gli agenti hanno risposto al fuoco dopo l’attacco. Non sono stati segnalati feriti tra le forze di sicurezza o altre persone presenti al momento. L’incidente è avvenuto in prossimità della residenza presidenziale, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo che sabato ha aperto il fuoco nei pressi di un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca è morto dopo essere stato colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco, secondo quanto riferito dal Servizio Segreto degli Stati Uniti. Si tratta del terzo episodio di sparatoria nelle vicinanze del presidente Donald Trump nell'ultimo mese. L'agenzia di polizia ha dichiarato in un comunicato pubblicato su X che l'uomo si trovava nella zona tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue quando, poco dopo la mezzanotte italiana (le 18 ora di Washington), ha «estratto un'arma dalla borsa» e ha iniziato a sparare. Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco e colpito il sospetto, che è deceduto in ospedale, ha riferito l'agenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spara fuori dalla Casa Bianca: ucciso. "Attacco al presidente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomo spara fuori dalla Casa Bianca, ucciso dal Secret Service: l'attentatore diceva di essere Dio

Notizie e thread social correlati

Sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Un giovane fa fuoco contro gli agenti e viene ucciso. Trump al sicuro. “L’attentatore si credeva Gesù Cristo”Una sparatoria si è verificata davanti alla Casa Bianca mentre l’ex presidente era presente nell’edificio.

Spari fuori dalla Casa Bianca: scatta il lockdown. Sospetto colpito e ucciso – Il videoDurante una riunione con il presidente alla Casa Bianca, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’edificio.

Temi più discussi: Uomo spara fuori dalla Casa Bianca, ucciso dal Secret service; Iran, per Donald Trump imminente un accordo mentre si spara fuori dalla Casa Bianca; Un uomo è stato ucciso dal Secret Service statunitense dopo aver sparato fuori dalla Casa Bianca; TG4: Spara alla Casa Bianca e viene freddato dal secret service Video.

Si chiama Cole Tomas Allen l'uomo identificato come l'attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Trentun’anni, viene da Torrence, in California. Secondo i media americani sarebbe un insegnante part-time, ingegnere meccanico laureato alla Ca x.com

Un uomo è stato ucciso dal Secret Service statunitense dopo aver sparato fuori dalla Casa BiancaSabato sera un uomo è stato ucciso dal Secret Service statunitense, l’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente, dopo che si era introdotto nel perimetro della Casa Bianca a Washington D.C. ilpost.it

Uomo spara fuori dalla Casa Bianca, ucciso dal Secret serviceRoma, 24 mag. (askanews) - La polizia e le forze di sicurezza hanno circondato la Casa Bianca a Washington dopo che un uomo ha esploso colpi di arma da fuoco verso gli agenti. Il presidente degli Stat ... quotidiano.net