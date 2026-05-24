Una sparatoria si è verificata davanti alla Casa Bianca mentre l’ex presidente era presente nell’edificio. Un giovane ha aperto il fuoco contro gli agenti di sicurezza, che hanno risposto con colpi d’arma da fuoco. L’individuo è stato ucciso sul posto. Non ci sono stati feriti tra gli agenti. Trump è stato messo in sicurezza e non ha subito danni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto; l’attentatore aveva dichiarato di credere di essere Gesù Cristo.

Roma, 24 maggio 2026 - Sparatoria fuori dalla Casa Bianca, mentre Donald Trump era presente all’interno dell’edifico. Un uomo si è avvicinato armato a un posto di blocco davanti alla White House ed ha aperto il fuoco contro gli agenti. Gli uomini del Secret Service hanno reagito e ne è scaturita una sparatoria in cui il sospetto è stato ucciso, ma è stato ferito anche un ignaro passante. L’aggressore, già noto ai servizi di sicurezza presidenziali perché fermato più volte mentre si aggirava attorno alla Casa Bianca, secondo i media Usa si chiama Nasire Best, un 21enne del Maryland con disturbi mentali, "era convinto di essere Gesù", ha scritto il New York Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Un giovane fa fuoco contro gli agenti e viene ucciso. Trump al sicuro. “L’attentatore si credeva Gesù Cristo”

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