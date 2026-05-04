Spari fuori dalla Casa Bianca | scatta il lockdown Sospetto colpito e ucciso – Il video

Durante una riunione con il presidente alla Casa Bianca, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’edificio. Il sistema di sicurezza è stato immediatamente attivato e il lockdown è stato imposto per motivi di sicurezza. Un sospetto è stato colpito e poi dichiarato morto sul posto. Sono stati diffusi anche alcuni video che documentano quanto accaduto. La situazione è sotto controllo e non ci sono altre persone coinvolte.

Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello Studio Ovale. A quanto riferito su X dal pool di inviati accreditati alla presidenza, « una persona sospetta è stata colpita e uccisa all’esterno del complesso della Casa Bianca ». I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa. «Tutti stanno bene e il programma del Presidente non ha subito interruzioni», spiegano nel post. Journalists brought into briefing room at White House amid initial reports of gunfire near complex. pic.twitter.comZM8QhXmSiI — AZ Intel (@AZIntel) May 4, 2026 We’ve been cleared from the briefing room, back to our camera spot.🔗 Leggi su Open.online

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