Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Noto dai Carabinieri per aver sparato contro l’abitazione e l’auto dell’ex compagna. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, causando danni ai beni della donna di 35 anni. L’arresto è stato effettuato in flagranza differita. Non sono stati riportati feriti o altri dettagli sul movente.

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in flagranza differita dai Carabinieri della Compagnia di Noto, nel Siracusano, per atti persecutori dopo avere esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'abitazione e l'auto dell' ex compagna, una donna di 35 anni. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. La ricostruzione dei carabinieri Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, l'uomo ha raggiunto l'abitazione della donna intorno alle 23 e sparato diversi colpi, danneggiando la porta d'ingresso dell'immobile e la vettura parcheggiata all'esterno, per poi allontanarsi a bordo della propria auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spara alle gomme dell'auto e all'abitazione della ex, 54enne arrestato a Noto

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