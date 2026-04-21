A Ventimiglia, un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver forato le gomme di cinque veicoli della polizia e essersi nascosto nell'alveo di un fiume. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, che era stato identificato come responsabile del danneggiamento. Le auto coinvolte si trovavano in diverse zone della città e sono state successivamente sottoposte a verifiche.

Eseguito un arresto per danneggiamento aggravato e altre violazioni dalla Polizia di Frontiera e dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia. Un uomo, straniero e senza fissa dimora, è stato fermato nei pressi dei Giardini Reggio dopo essere stato individuato come responsabile del danneggiamento di cinque autovetture della Polizia di Stato, a cui ha forato le gomme. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato bloccato grazie a una rapida attività investigativa avviata subito dopo i fatti. Le pattuglie della Polizia di Frontiera, del Commissariato di P.S. di Ventimiglia e la Squadra Mista italofrancese hanno collaborato per rintracciare il sospettato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Buca le gomme di cinque auto della polizia a Ventimiglia e si nasconde nell'alveo del fiume, arrestato

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