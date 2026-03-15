A Cernusco sul Naviglio, un uomo di 54 anni ha sparato a un medico nel parcheggio dell'ospedale e si è subito allontanato. Le forze dell'ordine lo hanno rintracciato nel giro di poche ore e lo hanno denunciato. La vicenda si è svolta nel pomeriggio del 15 marzo 2026.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 15 marzo 2026 – Spara al medico e scappa, ma la fuga è durata poche ore. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato per lesioni il 54enne che, ieri mattina, ha fatto fuoco con una pistola ad aria compressa – ma questo è stato ricostruito dopo - nel parcheggio dell’ ospedale di Cernusco sul Naviglio, accanto c’è anche la Casa della comunità. Violenze contro il personale, patto tra Aziende sanitarie: firmata la Carta dei valori La dinamica. L’episodio si è consumato nella struttura in centro città. Sono stati attimi di terrore per il giovane dottore, classe 1990, colpito di striscio a una mano, al culmine di una lite per futili motivi, secondo gli investigatori slegati da un problema legato alle cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cernusco, spara al medico nel parcheggio dell'ospedale: 54enne rintracciato e denunciato

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