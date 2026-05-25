Spalletti | Va fatta una squadra di livello senza personalità non puoi giocare nella Juve
Dopo il derby, l’allenatore ha sottolineato che per competere con squadre come la Juventus è necessario costruire una squadra di livello. Ha aggiunto che senza personalità non si può affrontare questa tipologia di avversari. Successivamente, ha riferito di aver discusso con il direttore sportivo e la società, affermando che tutte le parti sono in accordo su determinate strategie, anche se non sono stati dettagliati i contenuti di tali conversazioni.
Nell’ultimo post-partita della stagione Luciano Spalletti toglie tutti i filtri e va dritto al punto, mettendosi dalla stessa parte di Comolli e della società ma rilanciando sulle esigenze della Juve per tornare presto al successo: “Abbiamo l’obbligo di creare presupposti con chiunque a testa alta, in modo da giocare sempre per vincere. Va fatta una squadra di livello per colmare i limiti che abbiamo visto in questi sette mesi – ha detto -, anche se credo la squadra abbia lavorato bene. Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. Ogni tanto le personalità di mettono d’accordo, ma è il carattere che fa la differenza”. Spalletti fa riferimento al derby e contestualizza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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