Dopo la partita tra Torino e Juventus, Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Sky. Ha detto che la squadra aveva controllato il gioco e avrebbe dovuto chiudere la partita, ma non ci è riuscita. Ha anche affermato che in futuro sarà necessario formare una squadra di livello superiore. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull’andamento della gara e sulle prospettive per migliorare le prestazioni.

di Francesco Spagnolo Luciano Spalletti nel post partita di Torino Juve ha parlato ai microfoni di Sky analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi. Le ultime. Nel post partita di Torino Juve, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto. PAREGGIO – «Io sono sempre l’allenatore che deve analizzare quello che è successo. È chiaro che può avere influito perché poi parlavano e chiedevano tutti quello quando sono rientrati negli spogliatoi. Però poi questo non toglie che ormai la partita l’avevamo in mano e la dovevamo concludere così. È proprio in queste partite qui che si vede il carattere delle persone, che si vede come siamo fatti dentro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Avevamo la partita in mano e dovevamo chiuderla. Futuro? Va fatta per forza una squadra di livello»

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Lo hanno rinnovato fino alla pensione. Io non ce la posso fare, ci lamentavamo di Danilo come peggior capitano di sempre, non avevamo idea che al peggio non c’è mai fine. x.com

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