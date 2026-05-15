L'ex portiere e dirigente di calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra bianconera in un'intervista. Ha definito il portiere brasiliano uno dei migliori al mondo e ha espresso fiducia nel potenziale di un giovane attaccante turco, paragonandolo a un ex campione italiano. Inoltre, ha affermato che alla Juventus servono due o tre acquisti di livello per rafforzare la rosa. Le sue parole sono state pubblicate sulla Gazzetta dello Sport.

di Luca Fioretti Edwin Van der Sar è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ALISSON – « Alisson è un portiere di prim’ordine, uno dei migliori al mondo. L’ho ammirato in questi anni a Liverpool. Le voci di mercato non sono mai piacevoli per un calciatore o per un portiere, ma se la Juventus sta valutando un cambiamento, Alisson potrebbe essere un’opzione affidabile. Parliamo di un top. Aver già giocato in Italia con la Roma, nel caso, lo aiuterà». DI GREGORIO – «Le critiche fanno parte della vita e del calcio, soprattutto nei grandi club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Van der Sar senza filtri: «Alisson uno dei migliori al mondo. Yildiz può diventare come Del Piero, alla Juve servono 2-3 rinforzi di livello»

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