McLaren avanza sospetti sui guasti alle F1 di Norris e Piastri nel GP Cina | Ne parleremo con Mercedes
La McLaren sta indagando sui problemi che hanno coinvolto le sue auto di Norris e Piastri nel Gran Premio di Cina 2026. Entrambe le vetture sono state costrette a fermarsi prima dello start a causa di guasti elettrici nella stessa zona della power unit Mercedes. La squadra ha annunciato che discuterà la questione con Mercedes per chiarire le cause di questi malfunzionamenti.
La McLaren prova a capire il doppio ko nel GP di Cina 2026: le F1 di Norris e Piastri ferme prima del via per due guasti elettrici nella stessa area della power unit Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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