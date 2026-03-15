McLaren avanza sospetti sui guasti alle F1 di Norris e Piastri nel GP Cina | Ne parleremo con Mercedes

La McLaren sta indagando sui problemi che hanno coinvolto le sue auto di Norris e Piastri nel Gran Premio di Cina 2026. Entrambe le vetture sono state costrette a fermarsi prima dello start a causa di guasti elettrici nella stessa zona della power unit Mercedes. La squadra ha annunciato che discuterà la questione con Mercedes per chiarire le cause di questi malfunzionamenti.