Il tecnico della squadra desidera rinforzi per aumentare la competitività e il carattere della rosa. In vista dell'estate, si valutano possibili arrivi di portieri, difensori e centrocampisti, tra cui un portiere internazionale, un difensore coreano e un centrocampista spagnolo. La strategia prevede l'acquisizione di giocatori con personalità e esperienza internazionale per migliorare la qualità complessiva della squadra. La dirigenza sta lavorando a diversi profili per rinforzare il roster in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza pianifica i colpi per svoltare: da Alisson a Kim e Brahim Diaz, ecco i profili per ritornare grandi. Le parole di Luciano Spalletti sulla necessità di costruire una Juventus finalmente vincente e competitiva tracciano le linee guida per la prossima sessione di calciomercato. Secondo le ultime news Juventus raccolte dalla nostra redazione, il tecnico ha chiesto espressamente elementi di personalità, capaci di reggere le pressioni di una piazza esigente e di trasmettere sicurezza a tutto il gruppo. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare profili internazionali che rispondano a questi requisiti, studiando occasioni di altissimo livello anche con risorse limitate dalla mancata qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti ora vuole una Juve vincente e competitiva: quali giocatori potrebbero arrivare in estate per migliorare il carattere

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