Nel calciomercato della Juventus si discute delle strategie per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità in Champions League. La società sta valutando rinnovi contrattuali e acquisti mirati per alzare il livello della squadra. L’obiettivo è convincere alcuni giocatori chiave a rimanere e attirare nuovi talenti, con l’intento di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La situazione attuale coinvolge anche il rinnovo di Spalletti come allenatore.

. I progetti bianconeri. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi: il futuro del club è nelle mani di Luciano Spalletti. Una scelta maturata già a Capodanno, quando la Continassa ha capito che il quarto posto non poteva essere l’unico ago della bilancia. La volontà è stata quella di andare oltre i risultati immediati per dare vita a un progetto solido fino al 2028. Lucio, dopo una fase iniziale di riflessione, ha accettato la sfida, convinto dalla centralità tecnica che John Elkann ha voluto affidargli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: quali sono i campioni che il club vuole convincere col rinnovo di Spalletti e la Champions

Rinnovo Spalletti, la Juve vuole arrivare in tempi brevi all’accordo. Ecco la strategia per convincere il tecnicodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, la società bianconera vuole arrivare quanto prima all’accordo.

Rinnovo Spalletti, la Juve ha fretta e spinge per il sì: la strategia del club per convincere il tecnicoModric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono...

CALCIOMERCATO JUVE: ECCO IL NOME PER GENNAIO! COLPO DAL BAYERN

Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Chi è Ottolini, come ha costruito il Genoa e come costruirà la Juve; Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni; La legge di... Chi è l'ultima idea a zero per la Juve, dalla Spagna sicuri: scout in azione.

Calciomercato Juventus: Spalletti vuole 3 suoi ex calciatoriLa Juventus ha messo Luciano Spalletti al centro del suo progetto. Con o senza qualificazione in Champions League, il tecnico toscano sarà l'uomo dal quale ripartirà la prossima stagione. fantacalcio.it

Tacchinardi: Vi dico quali sono i 5 giocatori che comprerei se fossi il direttore sportivo della JuventusAlessio Tacchinardi, a Sportmediaset, ha dato alcuni consigli di mercato alla Juventus per tornare a vincere lo scudetto nella prossima stagione: Se dovesse andare in Champions, Carnesecchi ... tuttojuve.com

Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve, #Zirkzee defilato e #Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto x.com