Le trattative per il rinnovo di Vlahovic sono ancora in fase di definizione, con meno certezze rispetto a quanto avvenuto in passato. Si attende un incontro importante tra le parti nei prossimi giorni, che potrebbe chiarire la situazione. La decisione definitiva dipende dall’esito di questo vertice, che si preannuncia come un momento cruciale per il futuro del giocatore.

Rinnovo Vlahovic, le ultimissime indiscrezioni evidenziano grande prudenza in attesa del vertice decisivo tra le varie parti. Nelle ultime ore, Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per fare il punto sulle principali trattative in corso. L’attenzione si è concentrata in modo particolare sul futuro di Dusan Vlahovic, da tempo al centro di continue voci riguardanti il suo prolungamento. Le complesse negoziazioni per definire il nuovo contratto del giocatore serbo stanno tenendo col fiato sospeso i numerosissimi sostenitori, in totale e ansiosa attesa di riscontri ufficiali. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Durante il suo attesissimo intervento radiofonico, l’esperto ha frenato i facili entusiasmi predicando grande calma: « Non ho le stesse certezze di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: meno certezze rispetto a Spalletti, decisivo l’incontro in programma nei prossimi giorni. La rivelazione sul serbo

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