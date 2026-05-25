Luciano Spalletti ha detto che il suo futuro alla Juventus dipende dal consenso di Elkann. La squadra non si è qualificata per la prossima Champions League e il tecnico ha commentato l’assenza di decisioni definitive. Dopo il derby, non sono stati sollevati dubbi sul suo ruolo, ma si è parlato di possibili variabili legate alla proprietà. La situazione del club resta in bilico, mentre Spalletti ha sottolineato che la sua posizione non è ancora decisa.

La Juve manca la qualificazione alla prossima Champions League: l’analisi post derby del tecnico bianconero Punti interrogativi su Vlahovic dopo la doppietta nel derby, non invece sul futuro alla Juventus di Luciano Spalletti. Il destino del serbo resta in bilico sul tema rinnovo, mentre l’allenatore rilancia dopo il sesto posto e il mancato accesso in Champions League. Spalletti sul futuro alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La ‘Vecchia Signora’ fallisce l’obiettivo, con Spalletti che comunque non si abbatte e punta subito a ripartire. Il tecnico conferma la sua volontà di restare in panchina e la fiducia della Juve nei suoi confronti: “ Comolli ha parlato correttamente, dovremo essere bravi a costruire una squadra forte e che possa lottare ad alti livelli ”, ha sottolineato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti e il futuro alla Juventus: “Serve il consenso di Elkann”

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Spalletti-Comolli, quale sarà il futuro della Juventus senza Champions League

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