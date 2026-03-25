Juventus Elkann rilancia | fiducia in Spalletti e basi solide per il futuro

La proprietà del club ha inviato una lettera agli azionisti in cui ha confermato il sostegno all'organizzazione, sottolineando l'impegno di Exor sia per gli aspetti sportivi che finanziari. In questa comunicazione, sono state evidenziate le intenzioni di mantenere una stabilità di lungo termine, con un focus su una strategia che mira a rafforzare le basi del club.

La Juventus riparte da basi solide e da una proprietà che ribadisce con forza la propria presenza. Attraverso la lettera agli azionisti, John Elkann ha confermato l’impegno di Exor nel sostenere il club sia sul piano sportivo che finanziario, tracciando una linea chiara per il futuro. Lettera ai soci: Elkann ribadisce la crescita economica e traccia la strada per un futuro brillante. Parole importanti sono state dedicate al lavoro di Luciano Spalletti: “Ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo fame e determinazione a vincere”. Un messaggio che suona come una vera investitura e che lascia intuire come il rinnovo possa essere vicino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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